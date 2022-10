Vila Pouca de Aguiar: Mostra Gastronómica com sabores e tradições da região transmontana

A XX Mostra Gastronómica de Vila Pouca de Aguiar serviu para os restaurantes servirem centenas de refeições, para os produtores locais servirem dos melhores produtos que temos na região, e serviu para quem quis aprender a cozinhar novos pratos dedicados ao outono, como sejam Cabrito, Castanhas e Cogumelos.

A 29 e 30 de outubro, mais de uma dezena de restaurantes tiveram no menu, entre outras sugestões, caldo de castanha, míscaros e fumeiro; cabrito assado com castanhas, arroz de míscaros, vitela com arroz de miúdos, javali estufado com castanhas, bacalhau ou polvo frito com arroz de míscaros, petiscos e hambúrgueres especiais; e pudim de castanha, tarte de castanhas, e castanhas assadas com jeropiga.

No primeiro dia de feira, após as refeições nos restaurantes aderentes e as aulas de culinária – Chefe Duarte Eira com “Aprende com a castanha” para os mais novos e “Cabrito; Castanhas; Cogumelos” para adultos – efetuou-se a venda de produtos de outono no mercado municipal acompanhada de animação. No domingo, a feira de produtos de outono incluiu oficina infantil “O cogumelo e a castanha em arte” e magusto para toda a população com animação. A mostra resgatou sabores e tradições desta região transmontana.