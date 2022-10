Vila Real: ação de literária digital no acesso a cuidados de saúde

No passado dia 19 de outubro, o Município de Vila Real, através do Núcleo Local de Inserção de Vila Real (NLI), associou-se ao Núcleo Distrital de Vila Real da EAPN – Rede Europeia Anti-pobreza, nas comemorações do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, no âmbito das quais se promoveu a iniciativa Banco de Cidadania: “Como aceder aos serviços de Saúde em plataformas digitais?”

O ACES Douro I – Marão e Douro Norte, um dos parceiros do NLI, foi a entidade responsável pela dinamização da ação que teve como destinatários pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esta sessão prática teve como objetivo promover a capacitação e o empoderamento dos grupos sociais mais vulneráveis ao nível da literacia digital no acesso aos serviços de saúde.

Dinamizada com linguagem facilitadora e inclusiva, visou informar e sensibilizar para temas como a marcação de consultas online e a abordagem ao portal do cidadão: como fazer e quais as vantagens.