Vila Real acolhe exposição alusiva aos 50 anos do Expresso

A exposição que assinala os 50 anos do Expresso está patente na entrada principal do Teatro de Vila Real, podendo ser visitada até ao dia 2 maio. Esta exposição é composta por 50 capas, uma por cada um dos 50 anos em que o Expresso fez parte da vida dos portugueses.

A inauguração aconteceu no dia 20 de abril, contando com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, e do Diretor do Expresso, João Vieira Pereira, que simbolicamente cortaram a fita que marcou a aberta oficial da exposição.

João Vieira Pereira conduziu os convidados pelos 50 anos do Expresso comentando algumas das capas escolhidas para esta retrospetiva que assinala o meio século de vida deste importante semanário.

Neste mesmo dia foi ainda inaugurado, junto à Biblioteca Municipal, o Banco Expresso, uma Peça de Arte Urbana comemorativa que tem ligação wi-fi e permite o acesso aos exclusivos do jornal durante um ano.

No período da tarde decorreu no Teatro Municipal a iniciativa “Café Expresso | Conversa Informal”, com a participação de Rui Santos, João Vieira Pereira e Luís Mendonça, que partilharam com a assistência algumas impressões sobre os desafios que o jornalismo e o acesso à informação de qualidade atravessam na era digital.