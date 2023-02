Vila Real: alterações de trânsito no Pioledo

A Câmara Municipal de Vila Real informa que a partir do próximo dia 6 de fevereiro, a obra do Pioledo irá entrar numa nova fase dos trabalhos.

Nesta fase será interrompida a Avenida D. Dinis, entre a escola de São Pedro e o Largo do Pioledo, sendo o trânsito desviado pela rua Morgados Mateus, rua Afonso III e rua D. Pedro de Castro em direção ao Mercado Municipal.

O acesso aos moradores dos edifícios adjacentes à obra será garantido pela zona de intervenção onde serão definidos corredores devidamente sinalizados.



Serão criados corredores pedonais devidamente demarcados, sinalizados e protegidos, de modo a que todas as pessoas e moradores possam ter acesso aos diversos serviços e residências em qualquer hora do dia e sem restrições.



Estima-se que esta fase da obra e os condicionamentos supra citados tenham uma duração aproximada de 30 dias úteis.



Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.



GC CM