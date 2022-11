Vila Real aposta na segurança dos utentes de espaços desportivos e educativos

Dando continuidade ao Programa Municipal de Desfibrilhação Automática Externa, iniciado em 2016, e que levou à aquisição e colocação de aparelhos DAE no Pavilhão dos Desportos de Vila Real e nas Piscinas Municipais, o município adquiriu mais 11 destes dispositivos para os espaços desportivos dos centros escolares, escolas preparatórias e secundárias do concelho. No âmbito desta aquisição, dando cumprimento às normas legais vigentes, a Câmara Municipal procedeu ainda à formação de dezenas de colaboradores dos vários estabelecimentos educativos, habilitando-os a manusear este tipo de equipamento.

Numa visita à Escola Secundária de São Pedro, a primeira a ver o processo de homologação obrigatório pelo INEM concluído, o Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação, Alexandre Favaios, reconhecendo o facto de o município estar a ir muito além do que a legislação aplicável nesta matéria exige, sublinhou que a decisão deste alargamento do programa se prendeu com a necessidade de garantir as melhores condições de segurança de todos os utilizadores destes espaços onde, pela natureza da sua atividade, poderá haver uma maior probabilidade de existência de uma paragem cardiorrespiratória, sendo a utilização dos aparelhos DAE nos primeiros 9 minutos determinante para a sobrevivência do paciente.

A autarquia estima que no próximo mês possa estar concluído todo o processo de instalação e respetiva homologação dos restantes 10 desfibrilhadores automáticos externos, assim como a formação dos funcionários que ficarão responsáveis pelo seu manuseamento. A formação contínua destes colaboradores é outra das prioridades do município por forma a garantir que em situações de emergência a ação de socorro seja imediata.

Rita Mendes, Diretora da Escola Secundária de São Pedro, referiu que dotar as escolas deste equipamento é reforçar a segurança, salientando que neste momento a escola está mais preparada para, numa situação de paragem cardiorrespiratória, poder acudir aos 1078 alunos que frequentam aquele estabelecimento de educação e ensino e aos mais de 150 funcionários, professores e assistentes técnicos e operacionais que ali trabalham.

Os estabelecimentos de educação e ensino abrangidos por esta iniciativa são o Centro Escolar Abade de Mouçós, Centro Escolar das Árvores, Centro Escolar da Araucária, Centro Escolar do Bairro de São Vicente Paula nº2, Centro Escolar do Douro, Centro Escolar de Lordelo, Pavilhão da Escola Secundária Morgado de Mateus, Pavilhão da Escola Monsenhor Jerónimo de Amaral, Pavilhões da Escola Secundária de São Pedro, Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola EB2,3 Diogo Cão.