Vila Real: apresentado Plano Municipal para a Juventude

Realizou-se, no dia 23 de novembro, uma sessão de apresentação do Plano Municipal da Juventude dirigida à comissão permanente, onde foram divulgados alguns dos resultados das 21 sessões presenciais realizadas nas quais participaram 302 jovens e entidades.

Deste modo, foi apresentado o resultado final da análise dos 1046 questionários recolhidos, 46 de Técnicos e Dirigentes e 716 de jovens. Neste ponto destaca-se a elevada participação da população juvenil, que assim manifestou a sua vontade em participar de forma ativa no processo de definição das linhas orientadoras deste plano estratégico, cuja construção teve início no transato mês de março.

Nesta sessão foram ainda apresentados os eixos prioritários que na visão dos jovens devem ser destacados: 1º Saúde e Qualidade de Vida, 2º Educação, Formação e Ciência, 3º Emprego, Empreendedorismo e Inovação, 4º Ambiente e sustentabilidade, 5º Habitação, mobilidade e emancipação, 6º Associativismo e voluntariado, 7º Cultura, desporto e lazer e 8º Participação cidadã e cidadania global.

O Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, informou que até ao dia 18 de dezembro decorrerá a fase de mapeamento junto de todos os órgãos e entidades do concelho de Vila Real, com vista à identificação de projetos e programas já existentes, medidas e ações em curso, no âmbito das áreas e objetivos estratégicos prioritários, o que permitirá a identificação e criação de programas chave que respondam às áreas e objetivos selecionados, garantindo uma dimensão intersectorial ajustada aos diferentes públicos-alvo. Posteriormente, sublinhou o Vereador, o Plano Municipal da Juventude será disponibilizado para consulta e discussão pública dos vila-realenses, sendo crucial a participação de todos.