Vila Real assinalou Semana Europeia para a Prevenção dos Resíduos

Na semana de 21 a 27 de novembro assinalou-se a Semana Europeia para a Prevenção dos Resíduos e Vila Real deixou a sua marca nesta iniciativa europeia. O município de Vila Real pela sua vincada preocupação ambiental e forte estratégia para a otimização na gestão de resíduos desenvolveu, em parceria com a Escola Secundária Camilo Castelo Branco, uma semana repleta de atividades dedicadas aos resíduos produzidos em contexto escolar com o projeto “Camilo Circular | Vila Real + Sustentável”.

As atividades passaram pela distribuição de equipamentos de recolha seletiva para o vidro, papel, plásticos, pilhas e biorresíduos, mas também com adicional saco amarelo dedicado às embalagens de plástico e pet com vista ao incentivo ao retorno proporcionado pelo projeto Para cá do Marão, Embalagens não!. Ao longo de toda a semana e orientadas pelo grupo de docentes de Cidadania do Liceu, turmas do 7º, 8º, 9º e 12º anos monitorizaram a produção dos vários resíduos na Escola. Fizeram pesagens diárias da matéria-prima registando e refletindo sobre as quantidades apuradas, nomeadamente, na cantina onde uma equipa da Divisão do Ambiente da Câmara Municipal deu formação sobre separação correta dos biorresíduos ali produzidos, tornando-se pioneiros desta recolha seletiva que em breve iniciará em Vila Real.

A Semana Europeia para a Prevenção dos Resíduos tem anualmente um tema diferente, este ano aquela iniciativa desafiava as entidades promotoras a refletir sobre os resíduos Têxteis, o seu impacto e estratégias para a circularidade de um resíduo que muito tem impactado a qualidade ambiental de países menos desenvolvidos e que tem atingido um total de 4% das quantidades depositadas em aterro, nomeadamente em Portugal. Tendo um potencial de circularidade elevado, pela possível partilha, reutilização, recuperação e reciclagem, os resíduos têxteis em Vila Real também têm um caminho mais sustentável proporcionado pelo Ponto de Recolha Têxtil do projeto Para Cá do Marão, Planeta São!, onde todas as pessoas podem entregar as suas roupas para partilha e/ou reciclagem.

A semana de trabalhos terminou com a realização de um seminário onde as turmas intervenientes no projeto puderam apresentar os seus surpreendentes resultados e reflexões sobre os temas trabalhados, a que se seguiu um debate entre a Direção, o grupo Docente responsável pela unidade de Cidadania e a To BE Green, empresa parceira do município de Vila Real para a solução circular dos resíduos têxteis. Neste seminário, destaca-se ainda o desafio lançado à ESCCB, pelo Vereador da Educação, Alexandre Favaios, no sentido de que esta iniciativa possa integrar a primeira candidatura deste estabelecimento de educação e ensino ao programa ECO-ESCOLAS que, de imediato, foi aceite por toda a Direção.