A Câmara Municipal de Vila Real informou que a avenida João Paulo II reabriu ao trânsito nos dois sentidos de circulação, no final do dia 16 de dezembro.

Alerta-se, no entanto, todos os utilizadores dessa via para a necessidade de circularem com a devida precaução, em virtude da sinalização horizontal ainda não estar executada, o que acontecerá logo que as condições meteorológicas assim o permitam.