Vila Real: bens angariados no Dia do Voluntário já foram entregues

Os bens recolhidos no âmbito da campanha solidária promovida pelas associações de estudantes dos estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Vila Real, em estreita articulação com a autarquia, já foram entregues no Lar-Escola Florinhas da Neve, na Associação “Diz-me o que precisas”, na Cáritas Diocesana e na Loja Social do município, instituições de solidariedade que foram escolhidas pelas próprias associações de estudantes.

Recorde-se que esta campanha, que envolveu toda a comunidade educativa, desde alunos, docentes, funcionários e encarregados de educação, para além de ajudar quem mais precisa teve também como objetivo assinalar o Dia do Voluntário, que se celebrou no dia 5 de dezembro.

Participaram nesta angariação as associações de estudantes da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Secundária de S. Pedro, Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, Escola Profissional Agostinho Roseta, Escola Profissional do Nervir e Colégio João Paulo II- Polo Vila Real.

O Vice-Presidente e Vereador para a Juventude, Alexandre Favaios, deixou uma palavra de agradecimento a todas as associações de estudantes que tornaram, uma vez mais, esta iniciativa possível e que permitiu aos jovens colocar em prática alguns dos princípios fundamentais do voluntariado.