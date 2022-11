Vila Real: chegou a sexta edição do Festival de Imagem de Natureza

O Festival Internacional de Imagem de Natureza 2022 (FIIN 2022), que já está na sua sexta edição, volta a dar o seu contributo para a conservação e preservação da natureza e da biodiversidade.

A partir do dia 14 de novembro e até ao dia 25 do mesmo mês, o FIIN apresenta uma programação repleta de ações ligadas à natureza através das diferentes formas de arte.

O FIIN’22 inicia a sua caminhada com a abertura das exposições dos Concursos Internacionais de Desenho (científico e de natureza), Fotografia e Juvenil de desenho e fotografia, dia 14 de novembro, às 18:00, no Teatro de Vila Real. Os trabalhos ali expostos são resultantes dos Concursos da Biodiversidade, mas também do Curso Juvenil de Imagem de Natureza, promovido pelo município de Vila Real, no âmbito da sua missão de sensibilização ambiental.

Na semana de 14 a 18 de novembro, no habitual Festival de Curtas-metragens da Biodiversidade poderão ser visualizadas, diariamente às 21:00h, as curtas-metragens que se encontram a concurso nesta edição de 2022.

No dia 19 de novembro, para todas as gerações, o FIIN promoverá o Dia Aberto do Observatório da Biodiversidade, em Quintã, com várias atividades ligadas à natureza e às artes trabalhadas no âmbito do FIIN.

No dia 20 de novembro será o grande momento de entrega dos Prémios do FIIN’22 na GALA FIIN’All, que terá lugar às 18h00, no Pequeno Auditório do Teatro de Vila Real.

Exposições, Festival de Curtas-metragens, Workshops, FIIN vai às escolas e Escolas vão ao FIIN e a exibição de curtas-metragens da Biodiversidade especial para as famílias, são algumas das propostas imperdíveis deste FIIN.

Porque VILA REAL É O DESTINO DA BIODIVERSIDADE encontramo-nos no FIIN 2022…

Para mais informações e consulta de regulamentos: www.fiin.pt

