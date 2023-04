Vila Real comemorou 49º aniversário do 25 de abril de 1974

Esta manhã, os claustros do antigo Governo Civil de Vila Real foram palco da Sessão Solene Comemorativa do 49º aniversário do 25 de abril de 1974.

A sessão teve início com as boas-vindas do presidente da Assembleia Municipal, João Gaspar, que, após cumprimentar os presentes, passou a palavra aos alunos vila-realenses presentes, por forma a exprimirem o que esta data e o ambiente, temática central deste aniversário, representam para eles. “Com o 25 de abril, as pessoas ganharam a oportunidade para exprimir as suas ideias”; “O homem está a destruir o ambiente por egoísmo e, se não cuidarmos desta nossa segunda casa não teremos um planeta B” foram algumas das frases dos petizes que marcaram os presentes, incluindo João Gaspar, que caracterizou as suas intervenções como “um momento maravilhoso, simples e puro”.

Feita esta introdução, o palco foi cedido ao Coro de Vila Real que não pôde deixar de cantar o tema Grândola, Vila Morena e o Hino Nacional, com uma emoção e profissionalismo que lhe são característicos.

Após o momento musical, a Filandorra – Teatro do Nordeste encenou aquilo que era a vida dos portugueses antes da Revolução dos Cravos, numa performance emotiva que emocionou a plateia.

Seguiu-se, então, a intervenção da professora Sara Pires Rodrigues da Universidade de Aveio, sobre os desafios que o mundo enfrenta face às alterações climáticas e a urgência em tomar medidas. “As regras do jogo mudaram, em seis décadas triplicamos a população e produzimos uma enorme quantidade de emissões que não podem ser absorvidas pelo nosso planeta. Não damos espaço ao planeta para recuperar e a janela de oportunidade para resolver o problema estava cada vez mais fora do nosso alcance. Estamos próximos do ponto de não retorno”, relembrou, sublinhando que a estabilidade climática será o desafio a seguir, em conjunto, por toda a população.

Feito este alerta, subordinado ao tema central desta Assembleia Municipal, foi a vez dos representantes dos diversos partidos de proferirem as suas intervenções.

A primeira bancada a subir ao púlpito foi a do CDS-PP, representada pela deputada Joana Rapazote. No seu discurso, evocou o direito à dignidade do ser humano e enumerou diversos direitos fundamentais relativos à liberdade de expressão, pensamento, consciência e religião. Valores esses postos em perigo, segundo a deputada, pela “ditadura do politicamente correto”. “Estamos a deixar passar a censura na sociedade, presente no reclamado discurso não ofensivo”, frisou a deputada, dando o exemplo de livros retirados das bibliotecas inglesas por serem considerados ofensivos, retirando a liberdade do cidadão de querer ler ou não.

Seguiu-se a intervenção de Hugo Afonso, deputado do PSD, que centrou o seu discurso na importância da descentralização para o país. Relembrou, ainda, o papel da oposição política na democracia que, segundo o mesmo, tem como missão fiscalizar e analisar o que é feito, dando o seu contributo. “É preciso reforçar o espírito democrático do 25 de abril e aceitar as ideias dos outros”, sublinhou, acrescentando que a instabilidade atual demonstra que “o Governo tem pouco a dar ao país” e que pode “ser feito mais e melhor”.

Por sua vez, Hélder Afonso, da bancada do PS, dirigiu-se à assembleia homenageando aqueles que fizeram acontecer o 25 de abril, relembrando que, graças a eles, o país se transformou numa “nação aberta e pluralista”. Todavia, segundo o representante da bancada, “há ameaças populistas à democracia” que, “sem dar o rosto”, transmitem mensagens de ódio. “Não tenho um remédio milagroso, mas o combate deve ser feito pela verdade, reconquistando a confiança dos cidadãos”, reforçou.

Seguiu-se, então, a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, que agradeceu a colaboração de todos os intervenientes nestas comemorações. Na sua alocução, o autarca relembrou que a identidade tem por base a memória, reavivada pela encenação da Filandorra, para o edil, deixou claro que “não podemos ser cúmplices daqueles que querem regressar ao passado”.

O autarca relembrou, ainda, os três “D” da revolução, aos quais acrescentou os de descarbonizar, despoluir e devolver a cidade às pessoas. Um trabalho que tem sido desenvolvido pela autarquia ao longo dos últimos anos com várias iniciativas de mobilidade, acessibilidade, modernização das infraestruturas, etc.

Por fim, foi a vez do presidente da Assembleia Municipal, João Gaspar, de tomar a palavra, relembrando que “é vital relembrar o que tanto demorou a ser conquistado”, numa altura em que “fascistas ressurgem”.

Recordou, também, que enquanto houver gente sem teto, sem comida e sem saúde, “abril não se cumpriu ainda”.

Centrou, de seguida, o seu discurso nos Cravos Vermelhos que, tal como o ambiente, quando cuidados, duram mais tempo. “O diagnóstico é muito grave e tem de haver uma mudança na forma de estar, antes de atingir o ponto de não retorno. O planeta é resiliente, mas precisa de ajuda”, alertou.

A sessão encerrou com a atuação do grupo “Mar de Pedra”, atuação à qual se seguiu um porto de honra.

