Vila Real disponibiliza trotinetes elétricas para circular pela cidade

O Município de Vila Real, em parceria com a empresa Bolt, deu início, esta sexta-feira, a um projeto piloto que consiste na disponibilização de trotinetes elétricas para converter os vila-realenses aos modos suaves de transporte.

Desta forma, já estão disponíveis aproximadamente 100 trotinetes em 50 docas virtuais, que poderão ser utilizadas por qualquer cidadão com mais de 18 anos.

“Estamos a tentar mostrar que através deste novo modo de transporte que são as trotinetes, podemos alterar os modos de circulação (…) numa cidade que tem todas as condições para que ele vingue”, realçou Adriano Sousa, vereador da Câmara Municipal de Vila Real com o pelouro da Mobilidade.

A utilização destas trotinetes deve seguir um conjunto de regras estabelecidas pela empresa, tem um custo de 20 cêntimos por minuto, a sua área de circulação é limitada, tal como a velocidade máxima que é de 20km/h.

De realçar, ainda, que os utilizadores deverão seguir determinadas regras de segurança. De facto, as trotinetes não podem circular nos passeios, que estão vedados aos peões, devendo a circulação ser feita pelas ciclovias ou, em alternativa, pela rodovia, sempre pelo lado mais direito da faixa de rodagem, salvaguardando uma distância de segurança das bermas e passeios de forma a evitar acidentes.

As trotinetes devem ser conduzidas apenas por um único utilizador, a utilização dos telemóveis e auriculares também está vedada e, aquando da utilização deste novo meio de transportes, os condutores deverão fazer-se acompanhar do documento de identificação.

Recorde-se, ainda, que é proibido circular sob o efeito de álcool e de substâncias psicotrópicas. Quanto ao uso do capacete, não é obrigatório, mas recomendado, uma vez que pode prevenir ferimentos mais graves aquando da queda.

CR