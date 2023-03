Vila Real em reunião sobre descentralização de competências na Educação ￼

No dia 24 de fevereiro realizou-se, na Fundação Casa de Mateus, o Encontro sobre Descentralização de Competências no âmbito da Educação, que contou com a presença de diversos elementos dos Municípios da zona Norte do País, entre os quais, representantes do Município de Matosinhos, Município de Paredes, Município de Valongo, Município de Gondomar, Município de Santo Tirso e Município de Santa Maria da Feira e ainda do Delegado Regional de Educação do Norte, Luís Carlos Lobo.

O Vice Presidente e Vereador do Pelouro de Educação e Ensino, Alexandre Favaios, na qualidade de anfitrião desta reunião, iniciou os trabalhos com a apresentação de vários projetos desenvolvidos pelo Município de Vila Real na área da Educação, propiciando um momento de partilha e debate sobre o bom trabalho que os municípios desenvolvem nesta matéria, neste caso concreto Vila Real, sendo unânime a opinião de que o trabalho de projeto é uma mais-valia para a aprendizagem transversal dos nossos alunos nos mais diversos domínios.

De seguida deu-se início à discussão de questões sobre todo o processo relativo à Descentralização de Competências na Área da Educação, onde foram esclarecidas dúvidas, partilhadas práticas nos diversos Municípios e outros assuntos tidos como relevantes nesta temática.

Estes momentos são sem dúvida fulcrais não só pela partilha de experiências e saberes como também pelo conhecimento das diversas realidades existentes nos diferentes territórios.

GC CM