Vila Real: Escola Secundária Camilo Castelo Branco recebe selo “Escola Sem Bullying”

No passado dia 20 de outubro, foi divulgada a lista das escolas galardoadas com o selo ‘Escola Sem Bullying | Escola Sem Violência’ 2022/2023, por terem promovido e implementado um Plano de Prevenção e Combate ao Bullying e ao Ciberbullying, assumindo práticas quotidianas de promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa, pautadas pelos princípios da não violência, da inclusão e da não discriminação.

A Escola Secundária Camilo Castelo Branco integra a lista de estabelecimentos de ensino distinguidos com este galardão.

Em declarações à rádios Universidade FM, A diretora da Escola Camilo Castelo Branco, Helena Correia, disse considerar que o selo “Escola sem Bullying” é o resultado dos vários projetos que a escola tem organizado no âmbito da promoção do bem-estar da comunidade educativa.

No distrito de Vila Real o Selo “Escolas sem Bullying” foi atribuído, ainda, ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão em Vila Real, ao Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, ao Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz em Montalegre, ao Agrupamento de Escolas Dr. João de Araújo Correia em Peso da Régua, e ao Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins em Chaves.