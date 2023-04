Vila Real: Feira de Levante mantém-se no feriado

Na passada sexta-feira, a Câmara Municipal de Vila Real informou os Feirantes por aviso que a Feira de terça-feira dia 25 de Abril anteciparia para o dia anterior.

Após a AFMRN ter recebido muitas reclamações de indignação pela decisão em cima da data desta alteração, enviou à Câmara de Vila Real um e-mail a solicitar a reversão da medida.

Ao final da noite de ontem a AFMRN recebeu a resposta do Vereador da Câmara Municipal de Vila Real, Carlos Silva dando a informação de que a Feira de terça-feira se realizava no próprio dia Feriado em conformidade com o solicitado.