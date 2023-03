Vila Real: homem arguido por incêndio florestal

O Comando Territorial de Vila Real, através de elementos da Equipa de Proteção Florestal (EPF) do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, no dia 1 de março, constituiu arguido um homem de 71 anos por incêndio florestal, no concelho de Vila Real.

No seguimento de um alerta de incêndio florestal, os elementos da EPF deslocaram-se para o local, onde apuraram que o incêndio teve origem numa queima de sobrantes florestais, autorizada, que se descontrolou devido à não adoção das medidas de segurança necessárias, provocando um incêndio que consumiu cerca de 0,05 hectares de mato.

No seguimento das diligências policiais, o autor da queima foi constituído arguido e os factos foram comunicados aoTribunal Judicial de Vila Real.

Durante o ano de 2022, o Comando Territorial de Vila Real identificou 46 suspeitos de incêndios florestais, dez dos quais foram detidos em flagrante.

A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais.

GC