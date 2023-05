Vila Real inaugura exposição “Os jovens Erasmus+ e a Europa”

O Município de Vila Real inaugurou, a 9 de maio, nos Claustros da Câmara Municipal, a exposição “Os jovens Erasmus+ e a Europa”, iniciativa integrada no Mês da Juventude que pretendeu assinalar o Dia da Europa.

Esta exposição reúne os registos fotográficos das viagens dos alunos Erasmus + da Escola Secundária de São Pedro, Secundária Camilo Castelo Branco, Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus e da Associação Erasmus Student Network, da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro.

Na sessão inaugural cada escola teve a oportunidade de apresentar um breve resumo dos seus projetos Erasmus+, concretamente das últimas ações desenvolvidas deixando os seus testemunhos sobre as experiências vivenciadas. Destaca-se aqui a presença de um grupo de professores e alunos italianos que estão em Vila Real, num intercâmbio de Job Shadowing com o Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, com vista ao desenvolvimento profissional, partilha de boas práticas e utilização de tecnologias e métodos pedagógicos novos e inovadores, no âmbito do ensino e do desenvolvimento escolar.

O Vice-Presidente e Vereador da Juventude, Alexandre Favaios, sublinhou “a importância de se continuar a apostar nestas experiências de mobilidade internacional que, como é bem visível pelos registos fotográficos, são muito enriquecedoras”. O autarca deixou ainda uma palavra de “gratidão às escolas e às suas direções pelo trabalho colaborativo e em articulação com o Município”, numa referência ao Consórcio de Mobilidade Erasmus+ Ensino Escolar, constituído pela autarquia e pelas quatro escolas da rede pública, que viu aprovada uma bolsa de cerca de 70 mil e quinhentos euros, referente à dotação financeira para o ano de 2023 e que permitirá, já este ano, a mobilização de dezenas de pessoas.

Esta inauguração contou ainda com a presença do diretor do Agrupamento de Escolas Diogo Cão e da diretora da Escola Secundária de São Pedro, dos professores coordenadores dos projetos Erasmus+ do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus e Escola Secundária Camilo Castelo Branco, da presidente da Associação Erasmus+ Student Network, de alunos e professores das várias escolas e alunos Erasmus da UTAD.