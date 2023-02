Vila Real inicia empreitada de harmonização da Avenida Carvalho Araújo

Estão em curso os trabalhos que conduzirão à conclusão da empreitada de requalificação da Avenida Carvalho Araújo, com a intervenção na Praça do Município. Esta empreitada que tem um prazo de execução de 6 meses e um investimento previsto de 519 mil euros (+IVA), pretende dar continuidade ao desenho urbano da avenida, replicando na restante área da Praça do Município os princípios orientadores do projeto, utilizando os mesmos materiais e as mesmas caraterísticas urbanas.

Para além da harmonização de toda a extensão da Avenida Carvalho Araújo, que tem como objetivo valorizar o ambiente cénico de zona antiga, as pessoas e a história dos monumentos ali existentes, a intervenção inclui igualmente a adaptação/reposicionamento dos órgãos do sistema de drenagem de águas pluviais existentes, através da ligação de novos elementos ao sistema de drenagem atual, garantindo assim a sua continuidade de escoamento e normal funcionamento. Ao nível das águas residuais, a intervenção prevê a execução de um novo coletor na zona poente da Praça, entre o elevador do parque de estacionamento e o edifício da sede da CIM Douro.

Com a realização desta empreitada estará concluída a nova sala de visita de Vila Real. A Avenida Carvalho Araújo transformada num espaço mais humano, um ponto central de tertúlias, de convívio intergeracional, encontros e reencontros, com novas características adaptadas à realidade e às necessidades dos seus utilizadores, as pessoas.

GC CM