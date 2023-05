Vila Real integrou a comissão organizadora do Congresso Jovem de Saúde 2023

O Município de Vila Real, no âmbito da próxima articulação com o ACES em contexto da Saúde Escolar, integrou a comissão organizadora do Congresso Jovem de Saúde 2023, evento promovido em estreita colaboração com as Unidades de Cuidados da Comunidade Vila Real 1 e Mateus e ainda os Agrupamentos de Escolas do concelho.

O Vice-presidente e Vereador da Educação e Ensino, Alexandre Favaios, deu início aos trabalhos deixando “uma palavra de muito apreço para a estrutura ACES e de muita estima às equipas de saúde escolar que connosco são parceiros de trabalho efetivo e um bom exemplo de articulação ”, sublinhando assim o trabalho de cooperação e parceria que envolve a educação e a saúde.

O primeiro Congresso Jovem de Saúde teve lugar no Teatro de Vila Real e contou com a presença e participação de alunos de todas as escolas do concelho, mas também escolas de outros concelhos que, reconhecendo a importância desta iniciativa, se quiseram associar à mesma. A organização deste congresso, feita pelos jovens e para os jovens, destacou-se como um fator inovador, garantindo uma abordagem inédita às questões da saúde.

Jovens alunos a organizar palestras e fóruns de discussão, abordando temas que são identificados entre eles como relevantes para o grupo de pares é, por si só, uma estratégia de grande valor. Acrescentar a isto o concurso de cartazes, o picnic no parque corgo e um momento de inclusão, com uma aula de dança planificada e coreografada pelos utentes da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental), são motivos mais que genuínos e suficientes para afirmar que foi um evento de elevado sucesso.

Conclui-se assim que valorizar o trabalho da Literacia em Saúde na juventude é crucial, pois hábitos e comportamentos consolidados hoje traduzir-se-ão em percursos de vida saudável e bem-estar ao longo da vida.