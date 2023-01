Vila Real: mais de 274 mil pessoas utilizaram infraestruturas desportivas

No ano 2022 verificou-se a retoma de utilização dos espaços desportivos na sua plenitude, após dois anos marcados pela Pandemia Covid-19. Neste sentido, no ano transato, passaram pelas Infraestruturas Desportivas, Propriedade ou Sob Gestão Municipal, 274 417 pessoas, entre atletas, alunos, utentes e assistência.

Para estes números muito contribuíram as elevadas taxas de utilização das associações desportivas do concelho no Pavilhão dos Desportos de Vila Real, e de utentes e utilizadores regulares nas Piscinas Municipais Cobertas. Ambas as infraestruturas registaram índices de ocupação muito próximos dos 98% da sua capacidade total.

Em termos de utilização regular das infraestruturas desportivas, há a realçar os números de atletas e assistência no Pavilhão dos Desportos, com 94 804 entradas anuais, e das Piscinas Municipais Cobertas, com um total de 68 879 utilizadores.

No sentido de assegurar a adequação da oferta e as melhores condições de conforto e bem-estar a todos os utentes dos espaços desportivos municipais, no que se refere à prática desportiva ou de aprendizagem e lazer, o município de Vila Real mantém atualizado o levantamento dos recursos, meios e necessidades, bem como das intervenções que urgem.

Consciente de que alguns dos recursos disponíveis já não conseguem responder à procura e às exigências atuais, a autarquia lançou as bases para a construção das novas Piscinas Municipais Cobertas que, como os números de ocupação e frequência de utilizadores atestam, são uma necessidade eminente para o concelho e que, muito em breve, serão uma realidade, salientou o Vice-Presidente e Vereador do Pelouro do Desporto, visivelmente satisfeito com os números apresentados.