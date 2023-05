Vila Real marcou presença na feira de turismo de Bilbao

Entre os dias 5 e 7 de maio de 2023, Bilbao recebeu mais uma edição da EXPOVACACIONES, um certame que vem registando uma crescente afluência de público à procura do seu próximo destino de férias, com expectativas elevadas, muito por força da presença de alguns dos melhores lugares do mundo para visitar e descobrir. Na presente edição desta feira internacional de turismo mais de vinte mil visitantes passaram pelo centro de exposições de Bilbao.

Vila Real marcou presença integrando o destino Norte de Portugal, país que se destacou por ter uma das mais representativas delegações onde se deram também a conhecer as regiões do Centro, Algarve e Lisboa.

Oferecer produtos e serviços de elevada qualidade para um público que mostra muito critério na hora da escolha do destino para férias e lazer, tem norteado a estratégia de presença de Vila Real nestes certames.

Como afirma a Vereadora com o Pelouro do Turismo, Mara Minhava, “atrair novos públicos e mercados distintos é aposta do Município, elevando a cidade e a região à condição de destino de eleição, num mercado muito competitivo e inovador como é o do Turismo à escala global”.