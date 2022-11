Vila Real marcou presença na Feira Internacional de Turismo de Interior

Vila Real marcou presença na 25ª edição da INTUR – Feira Internacional de Turismo de Interior, que decorreu entre os dias 17 a 20 de novembro, em Valladolid – Espanha.

Este certame internacional de promoção e divulgação do Turismo virado para as regiões do interior é dedicado, essencialmente, à oferta turística direcionada para as famílias, os lugares de encanto nos territórios menos conhecidos e visitados, os espaços rurais e de interior, paisagens desconhecidas e propostas gastronómicas e enófilas diferentes dos destinos de massa.

Atrair novos públicos e mercados para visitarem a nossa cidade e região norteou a presença do município nesta edição da INTUR, procurando trazer maior visibilidade e notoriedade ao destino Vila Real e ao Douro.