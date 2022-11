Vila Real: nova sinalização rodoviária na “Rotunda da Tosta Fina”

No âmbito das obras de requalificação da rua de Santa Iria, a partir de amanhã, dia 5 de novembro, será introduzida nova sinalização rodoviária na interseção da rua de Santa Iria com a Avenida Rainha Santa Isabel, mais conhecida por “Rotunda da Tosta Fina”.

A referida interseção passará a ficar dotada com as mesmas regras de circulação que já vigoram nas restantes rotundas urbanas e que estão de acordo com os critérios de circulação e segurança estabelecidos no Código da Estrada.

Esta medida, associada à construção da nova rotunda situada em frente ao cemitério de Santa Iria, à sobrelevação de algumas travessias de peões e à beneficiação global de toda a rua de Santa Iria, destina-se melhorar as condições de circulação e segurança numa das principais artérias da cidade onde se registavam situações de excessos de velocidade, ausência de travessias pedonais em alguns locais críticos e movimentos de viragem à esquerda de elevada exposição.

Em face do exposto, alertam-se todos os utilizadores desta artéria para darem especial atenção às alterações introduzidas na sinalização rodoviária.

GC CM