Vila Real: projeto “Bila Sénior” regressa com novidades

O Município de Vila Real retomou, no dia 24 de outubro, as atividades do projeto “Bila Sénior”. Esta iniciativa conta com a adesão das 20 freguesias, parceria indispensável para o êxito deste projeto, garantindo desta forma a cobertura de todo o território do concelho sendo, por isso, um excelente meio de promoção da saúde física e mental dos seniores vila-realenses.

Alexandre Favaios, Vice-Presidente e Vereador do Pelouro do Desporto, sublinhou a importância deste programa municipal, cujo objetivo é promover hábitos saudáveis junto da população com mais de 55 anos, com vista a aumentar a sua qualidade de vida e a reduzir a dependência dos serviços de saúde.

De modo a percecionar os benefícios que a atividade física proporciona a todos os participantes e com vista à melhoria constante do projeto, a autarquia associou-se ao Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que vai aplicar testes aos participantes de modo a quantificar as melhorias resultantes da frequência deste programa de exercício físico. Vão ser aplicados testes físicos, avaliações da qualidade de vida, avaliações da qualidade de sono e avaliações da dependência dos serviços de saúde.

No âmbito deste programa, o município disponibiliza semanalmente duas aulas de 45 minutos de atividade física em cada freguesia do concelho, promovendo a melhoria da saúde, do bem-estar físico e psicossocial dos participantes. A aposta contínua neste projeto tem por base a pretensão de não se querer só dar anos à vida, mas vida aos anos.