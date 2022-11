O Município de Vila Real vai promover, no dia 13 de novembro (domingo), a partir das 16h00, o tradicional Magusto de São Martinho, aberto a toda a população.

A Praça do Município de Vila Real volta assim a ser o palco do convívio e da confraternização característicos desta época do ano, onde as castanhas são rainhas.

Está ainda prevista a realização de um baile popular que vai, certamente, pôr toda a gente a dançar.