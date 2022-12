Vila Real recebeu novamente galardão de “Município Amigo do Desporto”

Pelo sexto ano consecutivo, o município de Vila Real foi reconhecido como “Município Amigo do Desporto”, uma iniciativa da Cidade Social e da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD), com o apoio institucional da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, que distingue, anualmente, os municípios que através dos seus projetos, programas, ações, parcerias e atividades, desenvolvem e fomentam o desporto nos seus concelhos.

Alexandre Favaios, Vice-Presidente e Vereador do Pelouro do Desporto, esteve presente na cerimónia de entrega do Galardão, realizada na Mealhada, no dia 25 de novembro, onde manifestou o seu orgulho pelo trabalho desenvolvido no âmbito das políticas municipais de desporto, salientando que estas distinções são um estímulo, mas também uma responsabilidade acrescida para a autarquia.

Nos últimos anos, os prémios nacionais e internacionais conquistados pelas associações, clubes e atletas vila-realenses têm provado a sua vivacidade e força. O município orgulha-se de poder fazer parte desse percurso ganhador, pelo que continuará a trabalhar para garantir as melhores condições para o desenvolvimento do desporto em todas as suas vertentes.