Vila Real: rua 31 de Janeiro temporariamente interrompida ao trânsito

Câmara Municipal de Vila Real avisa que a partir do próximo dia 26 de outubro, a rua 31 de Janeiro será temporariamente interrompida ao trânsito para a execução de uma passadeira junto à rua Isabel de Carvalho. Como consequência direta da realização das obras, vai ser necessário interromper o trânsito nesse arruamento durante 2 dias. Em alternativa será invertido o sentido de circulação da rua Avelino Patena para permitir que os moradores da rua 31 de janeiro e o trânsito proveniente do núcleo central do Centro Histórico possam sair por esse arruamento. Os moradores da Rua 31 de Janeiro poderão circular pela rua Dr. Roque da Silveira para ter acesso às suas habitações.

Devem, por isso, todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.