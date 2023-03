Vila Real: rua Sr. dos Aflitos encerrada ao trânsito

A Câmara Municipal de Vila Real informa que a partir do próximo dia 10 de março, a obra da zona envolvente ao Hospital fase II, que inclui a intervenção na rua do Valado e na rua do Tojal, irá entrar numa nova fase de trabalhos.

Nesta fase das obras e por questões de segurança, a rua Sr. dos Aflitos, vai ser encerrada ao trânsito entre a capela do N. Senhor dos Aflitos (Largo da Feira do Gado) e a zona de intervenção, desviando o trânsito pela rua Dr. Antoninho Pimentel em direção a Lordelo. O acesso aos moradores e proprietários dos terrenos contíguos à rua será permitido excecionalmente até à zona de intervenção, ficando o troço da rua não incluído na intervenção, a funcionar nos dois sentidos.

Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.

GC CM