Vila Real: trânsito encerrado na rua D. Pedro de Castro

A Câmara Municipal de Vila Real informa que a partir do próximo dia 12 de abril, irão iniciar-se os trabalhos de requalificação da rua D. Pedro de Castro, entre o Mercado Municipal e o cruzamento do Seixo.



Como consequência direta da realização das obras, vai ser necessário introduzir condicionamentos ao nível do trânsito e do estacionamento em todos os arruamentos que envolvem a zona de intervenção.



Nesta fase da obra, o troço da rua D. Pedro de Castro, entre o Mercado Municipal e a rua Alves Torgo, junto ao armazém da Casa Vila Boas, será totalmente encerrado ao trânsito. Este corte obriga a desviar o trânsito pelas ruas adjacentes à zona de obra, em particular pela rua Alves Torgo, onde será introduzido os dois sentidos de circulação e proibido o estacionamento longitudinal em toda a sua extensão.

O sentido de trânsito do troço da rua D. Afonso III, entre a rua D. Pedro Meneses e Rua Morgados de Mateus será invertido passando a processar-se no sentido Sul-Norte.

A rua Rodrigo Alvares, entre a rua D. Afonso III e a rua D. Pedro Meneses será invertido para o sentido Poente-Nascente.



Estima-se que esta fase da obra e os condicionamentos supracitados tenham uma duração aproximada de 2 meses.



Devem, por isso, todos os utilizadores dessas vias (peões e automobilistas) dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.



GC CM