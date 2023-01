Vila Real: trânsito interrompido na rua D. Margarida de Chaves

A Câmara Municipal de Vila Real informa que a partir do próximo dia 23 de janeiro, a rua D. Margarida de Chaves será interrompida ao trânsito entre o Largo Luís de Camões e a rua Isabel de Carvalho, para a execução da empreitada de requalificação do referido arruamento, passando o trânsito a realizar-se da seguinte forma:

1. O trânsito proveniente da avenida Carvalho Araújo, em direção ao mercado, será desviado pela rua D. António Valente da Fonseca, em direção ao Seixo, e desviada posteriormente pela Avenida Cidade de Ourense e pela Rua D. Pedro de Castro em direção ao Mercado Municipal.

2. O trânsito na rua Isabel de Carvalho continuará a estar encerrado ao trânsito exceto para moradores e comerciantes locais, visto que a interseção da rua isabel de Carvalho com a rua D. Margarida de Chaves irá continuar a ser intervencionado.

3. Será permitido o acesso à rua D. Margarida de Chaves, excecionalmente para moradores e cargas e descargas, a partir da rua Gonçalo Cristóvão, onde será permitida a circulação nos dois sentidos na zona que será intervencionada posteriormente.

4. O trânsito proveniente da rua António de Azevedo (Centro Histórico) será desviado pela Praça Luís de Camões em direção à avenida Carvalho Araújo e à rua D. António Valente da Fonseca.



Devem, por isso, todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.

GC CM