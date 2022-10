Vinhos de Alijó promovidos na Essência do Vinho Lisboa 2022

O Município de Alijó participou, no último fim-de-semana, na Essência do Vinho Lisboa 2022. A presença neste evento de referência permitiu promover e aumentar a notoriedade dos Vinhos do Concelho junto dos profissionais do setor e do público em geral.

Os Vinhos dos Altos foram o tema de uma das “Conversas com Sommeliers”, que decorreram ao longo do evento. Este momento do programa representou um palco de promoção alargada durante o qual as atenções estiveram concentradas no Concelho de Alijó e nos Vinhos dos Altos.

Esta iniciativa surgiu na âmbito da estratégia do Municipio de apoio aos empresários, neste caso do setor vinicola, de modo a aumentar a visibilidade dos vinhos do Concelho e criar condições para novas oportunidades de negócio.

GC CM