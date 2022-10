Vinhos e Queijos são a nova aposta “Alumni UTAD”

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai lançar a nova colheita de “Vinhos Alumni”, a que se junta, este ano e pela primeira vez, um trio de queijos também produzidos por antigos alunos da academia transmonta. “A Prova dos Novos – UTAD Alumni Wine & Cheese Collection 2022” está marcada para 11 de novembro e contará com a presença da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

“Estamos perante um desafio renovado, desta vez com a inclusão do lançamento de três queijos da marca Alumni UTAD, que reforçam o já tradicional evento dos vinhos de edição especial, feita por antigos alunos”, afirma o reitor da UTAD, Emídio Gomes.

Esta 5ª edição do evento terá, assim, outro sabor, com a degustação de queijos de cabra, ovelha e vaca produzidos, respetivamente, por Inácio Neto, João Reis e Zulmira Lopes.

Também formados na UTAD, Martta Reis Simões, Sandra Alves, Sofia Caldeira e Tiago Alves de Sousa são os autores dos “Vinhos Alumni 2022”: um tinto nascido na região de Lisboa; um branco criado no Alentejo; um Vinho do Porto com todo o terroir do vale do Douro e um espumante produzido na ilha da Madeira.

“Os Alumni UTAD são um orgulho para a instituição e são, sem dúvida, os seus melhores embaixadores”, salienta o reitor da UTAD.

Depois da harmonização dos vinhos com os queijos Alumni UTAD, seguir-se-á uma “passagem de testemunho” para que outros ex-alunos assumam o mesmo compromisso para com a próxima edição do evento “A Prova dos Novos – UTAD Alumni Wine & Cheese Collection”.

UTAD, a única universidade com vinhos de autor

Nascida em 2016, a marca de vinhos de autor “Alumni UTAD” tem reunido conceituados enólogos, provenientes de diferentes regiões vinícolas que, em comum, têm formação especializada obtida na UTAD.

O projeto começou com um convite a três ex-alunos para produzirem um vinho com a marca UTAD. Depois, esses alunos foram desafiados a “passar o testemunho” a outros ex-colegas e, assim, sucessivamente até esta quinta edição.

Os autores escolhidos para a primeira edição dos Vinhos Alumni foram Jorge Serôdio Borges (tinto), Jorge Moreira (branco) e a dupla Francisco Ferreira e Francisco Olazabal (Porto), que passaram o seu testemunho a Luís Duarte, Paulo Ruão e Manuel Lobo Vasconcelos, tendo ficado responsáveis pela produção dos vinhos “Alumni UTAD” para a edição de 2017. A produção dos Vinhos Alumni 2018 ficou a cargo dos enólogos António Luís Cerdeira (branco), Luís Cabral de Almeida (tinto) e João Brito e Cunha (Porto), que nomearam Maria Serpa Pimentel, Sandra Gonçalves e Carlos Agrellos, respetivamente. Em 2021, foi produzido, pela primeira vez, um espumante por Jorge Dias. Por sua vez, estes enólogos nomearam Martta Reis Simões, Sandra Alves, Tiago Alves de Sousa e Sofia Caldeira.

No restaurante Panorâmico, situado no ecocampus da UTAD, existe uma frasqueira e o “Wine Wall of Fame”, um tributo arquitetónico à geração de enólogos Alumni UTAD, onde é possível encontrar as 13 criações vínicas da marca “Alumni UTAD”.

GC UTAD

Fotografia de arquivo.