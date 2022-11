Workshop “21 à 7ª Challenge – 7 Passos Para uma Parentalidade Digital Positiva” aconteceu no Espaço Miguel Torga

No passado sábado, 19 de novembro, o Espaço Miguel Torga recebeu o Workshop “21 à 7ª Challenge – 7 Passos Para uma Parentalidade Digital Positiva”, elaborado pelo Projeto Agarrados à Net.

Os objetivos do programa consistiram em conhecer os 7 passos para uma parentalidade digital positiva, compreendê-los e por fim aplicá-los através de 7 desafios práticos durante 21 dias entre pais e filhos.

Estes desafios práticos decorrem através de um grupo privado do Facebook, onde se inserem todos os inscritos e onde irão ser partilhados os desafios, e partilhadas experiências dúvidas e dificuldades acerca do tema em questão.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Martinho Gonçalves, presente no evento, parabenizou os oradores e a organização do evento, assim como todos os participantes.

O workshop foi promovido pela CPCJ de Sabrosa em parceria com o CLDS 4G Sabrosa, com o apoio do Município de Sabrosa.