Workshop sobre Estágios Profissionais do IEFP no auditório Municipal de Boticas

O Auditório Municipal de Boticas recebeu esta terça-feira, dia 15 de novembro, o workshop “Estágios Profissionais – Estágios ATIVAR.PT”, promovido pelo CLDS 4G “Boticas ComVida” e Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de Boticas, com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Chaves.

A sessão de abertura foi presidida pela Vereadora da Câmara Municipal, Isabel Torres, sendo que a iniciativa foi orientada por Otílio Montes, representante do Centro de Emprego e Formação Profissional do Alto Tâmega, que deu a conhecer as linhas gerais deste estágio profissional.

De destacar que o programa “Estágios ATIVAR.PT” promove a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados, desde que cumpram os requisitos exigidos.

GC