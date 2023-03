￼Lamego acolheu encenação memorável da Paixão de Cristo

No âmbito da Semana Santa, decorreu no sábado à noite, pela primeira vez na cidade de Lamego, a encenação da Paixão de Cristo na Av. Dr. Alfredo de Sousa.

Esta peça ao ar livre contou com cerca de 160 figurantes da Paróquia de São Bartolomeu de Tadim, da Diocese de Braga, que levaram à cena as últimas horas da vida de Jesus, como a Última Ceia e a Morte na Cruz.



Catarina Ribeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal, e José Pinto, Vereador das Atividades Económicas e Turismo, também marcaram presença no evento.

José Pinto adjetivou o evento como “memorável”, acrescentando que “esta encenação afirmou-se como uma marca indelével da excelência da programação que apresentámos este ano no âmbito da Semana Santa”.

A encenação, da responsabilidade da encenadora e dramaturga Sónia Sousa, deixou todos os presentes visivelmente emocionados.

As iniciativas religiosas, culturais e sociais da Semana Santa de Lamego continuam até 9 de abril.

