￼Lamego celebra 49º aniversário do 25 de Abril

O 49º aniversário da histórica madrugada do 25 de Abril de 1974, “O dia inicial inteiro e limpo/ Onde emergimos da noite e do silêncio”, será assinalado em Lamego com a realização de uma grande variedade de eventos de índole institucional, cultural e desportiva. O programa de comemorações é organizado pela Assembleia Municipal de Lamego e pela Câmara Municipal de Lamego.

Lamego celebra, desta forma, a Liberdade e a Cidadania em Democracia para manter viva a memória dos ideais de Abril e demonstrar a sua confiança no Portugal pluralista, democrático e verdadeiramente livre.

Do programa comemorativo, destacam-se as atuações musicais de Jorge Palma e de Legendary Tigerman, no Teatro Ribeiro Conceição, e a Sessão Solene da Assembleia Municipal Comemorativa do Dia da Liberdade.



PROGRAMA

22 abril

15h00 – Inauguração da Exposição sobre a Censura e respetivo manuseamento de livros censurados no Estado Novo – MUSEU PEDAGÓGICO DE LAMEGO

15h30 – Conferência sobre “A Censura no Estado Novo”, com o Dr. Joaquim Melo – MUSEU PEDAGÓGICO DE LAMEGO

23 abril

09h00 – Caminhada pela Liberdade (Caminho dos Monges) – Concentração no Largo D. Dinis

09h00 – Passeio pela Liberdade (bicicleta) – Concentração no fundo do Escadório

17h00 – Filme “A Guerra”- Liga dos Combatentes – Núcleo de Lamego – TEATRO RIBEIRO CONCEIÇÃO

24 abril

Noite Jovem

21h30 – Espetáculo com Chinaskee

22h30 – Espetáculo com Legendary Tigerman – TEATRO RIBEIRO CONCEIÇÃO

25 abril

09h00 – Arruada na Cidade de Lamego pela Banda de Lalim e Associação de Bombos de Samodães

09h30 – Torneio de Futsal – Estabelecimento Prisional de Lamego

10H30 – Hastear da Bandeira Nacional nos Paços do Município com a presença das entidades, povo, banda musical e militares do CTOE

11H00 – Sessão Solene da Assembleia Municipal Comemorativa do Dia da Liberdade no Salão Nobre dos Paços do Município com as seguintes intervenções:

– Representantes dos Grupos Políticos Municipais

– Presidente da Assembleia Municipal de Lamego

– Momento Musical – Academia de Música de Lamego

15H00 – 37.º Grande Prémio de Atletismo Lamego – Avões – Associação Desportiva de Avões

16H30 – Espetáculo com Jorge Palma – TEATRO RIBEIRO CONCEIÇÃO

