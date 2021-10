1.º Contingente Nacional TAKUBA realiza Exercício em Chaves

1.º Contingente Nacional TAKUBA realiza Exercício GAO211

Entre os dias 4 e 8 de outubro, este exercício decorre na região de Chaves, com o apoio do Regimento de Infantaria N.º 19. No quadro dos compromissos internacionais assumidos por Portugal, esta Força terá por missão o aconselhamento, a assistência e o acompanhamento das Forças Armadas do Mali, integrando militares do Exército, maioritariamente do Centro de Tropas de Operações Especiais, e da Marinha (Destacamento de Ações Especiais).

A força-tarefa TAKUBA é constituída por militares de operações especiais de nove países europeus (Bélgica, Estónia, França, Noruega, Países Baixos, Portugal, Itália, República-Checa e Suécia), e está integrada na Operação Francesa BARKHANE, de combate ao terrorismo no SAHEL.