10.º Rali Município de Mesão Frio arranca hoje

As equipas inscritas no 10.º Rali Município de Mesão Frio foram chegando, desde o final do dia de ontem e ao longo da manhã de hoje e já se encontram instaladas no Parque de Assistência.

As verificações administrativas e técnicas, decorreram na Biblioteca Municipal de Mesão Frio e no Quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, respetivamente, de forma faseada, desde 9 horas, até às 16h30 de hoje. A organização está a cumprir criteriosamente todas as normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde.

Os elementos das equipas estão a proceder à desinfeção das mãos e dirigem-se aos espaços com as máscaras de proteção. No parque de assistência, só pode entrar o número de elementos das equipas regulamentados: seis + o piloto e o navegador. A entrada no Parque Fechado está prevista ser entre as 17h45 e as 18h45.

O Rali Município de Mesão Frio vai para a estrada hoje, a partir das 21h10, desde o lugar do Imaginário, com passagem pelo Miradouro de Barqueiros, terminando junto à Avenida 25 de abril (fundo de vila).