13ª Edição da Feira do Vinho e do Azeite em Provesende é já este fim de semana

Este fim de semana, nos dias 17 e 18 de setembro, a Aldeia Vinhateira de Provesende recebe mais uma edição da Feira do Vinho e do Azeite.

Da parte da manhã, no dia 17, e após a caminhada pelo trilho das Cinco Capelas, haverá uma abertura oficial da Feira do Vinho e do Azeite por parte da Presidente da Câmara Municipal, Helena Lapa, juntamente com os Presidentes de Juntas de Freguesias do Concelho. Destaque para a tarde, pelas 17h00, o evento contará com a presença da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, com a Chefe da Estrutura sub-regional de Vila Real CCDR-N, Helena Teles, e com a Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Alves.

Provesende organiza o evento anualmente e é já reconhecido pelas suas características únicas. A edição deste ano vai contar com a participação de diversos produtores de vinho, de azeite, artesanato e outros produtos tradicionais do concelho e da região.

A música e animação também marcarão presença com destaque para os espetáculos do grupo 4 Mens, no sábado, e dos Sons do Minho a encerrar o certame no domingo.

A Feira do Vinho e do Azeite é organizada pela União de Freguesias de Provesende, Gouvães do Douro e São Cristóvão do Douro, em parceria com o Município de Sabrosa e apoio da Associação Sabrosa Douro XXI.

Conheça aqui o programa detalhado https://www.facebook.com/photo/?fbid=404577465113624&set=a.113073700930670

