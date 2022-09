13ª edição da Feira do Vinho e do Azeite levou centenas de visitantes à Aldeia Vinhateira de Provesende

No passado fim-de-semana, 17 e 18 de setembro, a Aldeia Vinhateira de Provesende recebeu mais uma edição da Feira do Vinho e do Azeite que contou com centenas de visitantes.

Com um programa recheado de muita animação e muitas barraquinhas onde não faltou a boa gastronomia típica, o vinho, o azeite e o artesanato, a edição deste ano da Feira do Vinho e do Azeite iniciou no sábado de manhã com um percurso pedestre pelo “Trilho das 5 capelas”, dando-se posteriormente a abertura oficial da feira com o cortar da fita pela Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa. A tarde foi marcada pela presença da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, da Chefe da Estrutura sub-regional de Vila Real CCDR-N, Helena Teles, e da Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Alves.

Na cerimónia oficial, a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, referiu que são necessários três fatores para o desenvolvimento, dos quais, a identidade destes territórios, que se consegue a partir de recursos endógenos como os que existem na região, sendo de aproveitar as especificidades de cada território , potenciá-las e consequentemente acrescentar-lhes valor; a qualidade, vista cada vez mais no modelo de proximidade e a eficiência na elaboração de dinâmicas empreendedoras. Por sua vez, a Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Alves, ressalvou que o Douro será para o ano a cidade europeia do vinho e todos devem estar envolvidos na execução de uma série de atividades, sendo este um prémio merecido para uma região que tão bem trabalha, parabenizou ainda o belíssimo evento realizado na emblemática aldeia de Provesende.

A música tradicional ao som de concertinas, a atuação do Rancho Folclórico de Santa Eugénia, o grupo Bomboémia, e o grupo Batucada no Cobre encerraram a tarde do primeiro dia da feira, que continuou pela noite fora com o espetáculo 4 Mens e posteriormente com o Dj QuarentineLive.

O segundo dia desta edição iniciou com a missa da bênção do Mosto com a presença das confrarias, seguindo-se posteriormente o brinde à Região Demarcada do Douro e aos seus viticultores. Da parte da tarde, a animação continuou com muita música de rua, folclore, teatro e a atuação do Grupo Sons do Minho, que encerraram em grande a 13ª edição da Feira do Vinho e do Azeite.

O Presidente da Junta de Freguesia de Provesende, Carlos Madureira, destacou que no evento se celebra o produto final de excelência que nasce do trabalho árduo de todos, demonstrando que a freguesia é feita de gente simples, humilde e muito trabalhadora que valoriza o que de melhor produz.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, esteve presente nos dois dias do evento e referiu que a Câmara Municipal de Sabrosa é orgulhosamente parceira na organização do evento reconhecendo que a verdadeira coesão territorial começa no interior de cada concelho na relação com as suas freguesias e em articulação direta com todos. Destacou ainda que Provesende é uma aldeia com muita vida, com dinâmica e uma história riquíssima que defende e preserva as suas raízes, o seu património e acima de tudo as pessoas, deixando desta forma o seu agradecimento.

A Feira do Vinho e do Azeite é organizada pela União de Freguesias de Provesende, Gouvães do Douro e São Cristóvão do Douro, em parceria com o Município de Sabrosa e apoio da Associação Sabrosa Douro XXI.

GC CM