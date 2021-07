14º Encontro Nacional da Associação de Professores de Português em Chaves

Terminou, no passado sábado, o 14º Encontro Nacional da Associação de Professores de Português, no Auditório do Centro Cultural de Chaves, este ano subordinado ao tema “Português: avaliação na aprendizagem”.

Durante dois dias, docentes, investigadores e especialistas propuseram e discutiram caminhos e soluções didáticas sobre o papel da avaliação na melhoria das aprendizagens na disciplina de Português, nos ensinos básico e secundário, particularmente, num tempo de excecionalidade da vida escolar, criada pela atual situação pandémica.

Com quatro subtemas em debate, nomeadamente a “Avaliação de conhecimentos, capacidades e atitudes nos vários domínios do Português”, “Educação inclusiva vs avaliação inclusiva”, “Aprender mais e melhor: o estado da arte das ciências cognitivas” e “Modalidades e instrumentos de avaliação”, aprofundou-se uma reflexão conjunta sobre as questões da avaliação na referida disciplina, que a todos os professores diz respeito, no sentido de ser melhorada a qualidade do ensino e da aprendizagem e de forma a serem alcançadas as competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.

O Presidente da Câmara, Nuno Vaz, presente na sessão de abertura, destacou a importância da valorização da língua portuguesa e das competências pedagógicas neste encontro, uma iniciativa que em simultâneo dará visibilidade e importância ao concelho e à promoção turística da cidade.

Esta iniciativa de âmbito nacional surgiu de um compromisso estabelecido entre a Associação de Professores de Português, o Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo e representantes locais.