15 especialistas de inovação educativa com dimensão internacional reunidos em Sabrosa

No dia 14 de julho será oferecido por Internet o segundo “Foro de Innovación Social Magallanes Elcano” (Fórum de Inovação Social Magalhães Elcano), que se realiza desde Sabrosa (Portugal), a localidade onde nasceu Fernão de Magalhães.

“O Laboratorio Innovación Social Magallanes-Elcano (Laboratório Inovação Social Magalhães-Elcano, Lab-ME) reúne 15 especialistas e empreendedores do sector educativo de Espanha, Portugal e da Comissão Europeia no segundo Foro de Innovación Social Magallanes Elcano que, dedicado de modo monográfico à Inovação Educativa, se realizará no próximo dia 14 de julho.

Um encontro que terá lugar no Auditório Municipal de Sabrosa, a vila portuguesa onde nasceu Fernão de Magalhães, o explorador que em 1519 iniciou a primeira volta ao mundo e que completaria três anos depois Juan Sebastián Elcano.”