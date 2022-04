15º Passeio Aventura no Barroso com recorde de participantes

Realizou-se este sábado, dia 16 de abril, a 15ª edição do Passeio TT “Aventura do Barroso”, iniciativa organizada pelo grupo Aventura no Barroso, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) e do Município de Boticas.

A iniciativa contou com a participação de cerca de 500 pilotos de motos, motos 4 e buggies, muitos deles emigrantes botiquenses, que aproveitaram a época da Páscoa e o bom tempo para se associarem ao evento solidário, cuja receita reverteu na totalidade para a corporação de bombeiros local.

O Pavilhão Multiusos de Boticas voltou a ser o ponto de partida para mais um passeio TT, com cerca de 90 quilómetros distribuídos pelas encostas e vales do Concelho de Boticas, tendo como pano de fundo as fantásticas paisagens deste território distinguido como Património Agrícola Mundial.

O Presidente da Câmara de Boticas e Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas (AHBVB), Fernando Queiroga, demonstrou a sua satisfação pela elevada adesão ao evento solidário.

“Estou naturalmente satisfeito por constatar que, este ano e após dois anos sem se realizar o evento, o número de participantes superou as nossas expectativas”.

Fernando Queiroga referiu ainda que “esta iniciativa, que começou por ser uma brincadeira de amigos e rapidamente se tornou num evento de renome, é mais uma excelente forma de promover e divulgar o nosso Concelho”, acrescentando que “é gratificante contar com a presença de muitos conterrâneos nossos espalhados pelos quatro cantos de mundo, que se organizam de maneira a estarem presentes neste passeio”.

Um dos momentos mais aguardado do dia foram as conhecidas “Rampas da Morte”, localizadas na encosta do Miradouro de Seirrãos, onde apenas os pilotos mais destemidos são capazes de superar o desafio de chegar ao topo da subida, contando para isso com o apoio do público.

De destacar que a 15ª edição do Passeio TT terminou em grande com a realização de um espetáculo de trial na Praça do Município.