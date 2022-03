170 toneladas de ajuda recolhida pela CIM Douro seguem para a Ucrânia

Cerca de 170 toneladas de alimentos, medicamentos e roupas, recolhidos no âmbito da campanha desencadeada pela Comunidade Intermunicipal do Douro, saem esta sexta-feira, 18 de março, do Multiusos de Lamego (espaço que serviu de base às operações) com destino à Ucrânia. No momento da partida de quase uma dezena de camiões, agendada para as 11:00 horas, estará a Cônsul da Ucrânia, Alina Ponomarenko, a quem os autarcas da CIMDOURO darão a conhecer o extraordinário envolvimento dos 19 concelhos que constituem esta Comunidade nesta ação e enviarão uma mensagem sentida de solidariedade ao povo ucraniano.

Numa iniciativa inédita, que contou com o contributo de todos os concelhos, instituições sociais, culturais e recreativas, empresas e de toda a população desta região, a CIMDOURO uniu-se em torno da causa da Ucrânia, respondendo com uma mobilização nunca vista e que permitiu juntar, em poucos dias, mais de 170 toneladas de alimentos, roupa e medicamentos para ajudar os ucranianos refugiados e também os que permanecem naquele país em guerra.

Numa iniciativa coordenada, desde o primeiro momento, com o Consulado da Ucrânia, a CIMDOURO dá assim uma resposta concreta para minimizar os efeitos de um flagelo vivido por centenas de milhar de ucranianos, cuja situação social é de extrema vulnerabilidade.

Esta ação acontece depois de já esta semana terem chegado ao Douro quase uma centena de refugiados ucranianos, que a CIMDOURO, em articulação com o Governo de Portugal, em particular com a Secretaria de Estado para as Migrações, foi recolher à Polónia, tendo assegurado os transportes e criado as condições ao nível de alojamento, acompanhamento técnico, apoios sociais e emprego para a total integração dos refugiados ucranianos.

A Comunidade Intermunicipal do Douro é constituída pelos municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.