185.º aniversário do concelho de Sabrosa assinalado hoje

No âmbito da comemoração do 185.º aniversário do concelho de Sabrosa, damos a conhecer a representação digital do documento do “Diário do Governo n.º115”, de 17 de maio de 1837, onde é possível ler-se a descrição da atribuição do Escudo de Armas ao Concelho de Sabrosa por parte da Rainha, a pedido do então Presidente da “Câmara Municipal do Novo Concelho de Sabroza”, António de Souza, conforme consta da ata da sessão de Câmara Municipal, de 27 de abril de 1837.

Foi há 185 anos, com a reforma administrativa de Manuel da Silva Passos, e por força do decreto de 6 de novembro de 1836 que Sabrosa foi elevada a concelho. Dele faziam parte as freguesias de Sabrosa, São Martinho de Anta, Paços, Souto Maior e Vilarinho de São Romão.

Em 31 de dezembro de 1853, com a extinção do concelho de Provesende, passaram também a pertencer a Sabrosa as freguesias de Provesende, Covas do Douro, Gouvinhas, Paradela de Guiães, Gouvães do Douro e São Cristóvão do Douro.

Finalmente, em 1855, as freguesias de São Lourenço de Ribapinhão, Parada do Pinhão e Torre do Pinhão passam a integrar o concelho de Sabrosa, com a extinção do concelho de Vilar Maçada, da qual até ali faziam parte.

Este documento e outros decretos, da “Coleção de Leis e outros Documentos Oficiais”, encontram-se em exposição no Arquivo Municipal de Sabrosa e podem ser consultados dentro do horário normal de atendimento deste serviço.

Fonte: CM Sabrosa