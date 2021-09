22ª Edição do Dia da Defesa Nacional no Regimento de Infantaria N.º 13

No passado dia 16 de setembro, o XXII Curso de Defesa para Jovens, do Instituto de Defesa Nacional, visitou o Regimento de Infantaria N.º 13 (RI13), localizado em Vila Real.

Este curso destinado a jovens estudantes universitários, entre os 21 e os 35 anos, tem por finalidade promover a sensibilização, a valorização e o esclarecimento dos jovens que constituem o universo de potenciais dirigentes ou quadros superiores das estruturas do Estado e da sociedade civil, sobre os grandes problemas nacionais e internacionais com incidência no domínio da segurança e da defesa.

O programa da visita teve início com uma apresentação, pelo Comandante do RI13, Coronel Joaquim Branquinho, sobre a componente histórica, a missão e compromissos internacionais da Unidade, missões de apoio ao desenvolvimento e bem-estar da população e tarefas no âmbito da formação.

Seguiu-se uma demonstração de capacidades do 1.º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas, que integrou uma exposição das Viaturas Blindadas de Rodas PANDUR II 8×8 e do novo armamento ligeiro do Exército, e a interação dos jovens visitantes com uma Secção de Atiradores.

A finalizar a visita, os jovens tiveram oportunidade de contactar com o Simulador Dinâmico de Condução e experiência da PANDUR II 8×8 e o seu transporte à coleção visitável da Unidade.