24º aniversário do Notícias de Vila Real

Celebramos mais um ano, nesta ainda breve existência, antevéspera de um quarto de século. Tivemos uma meninice curta, de aprendizagem rápida e, porque sem paternalismos, com algumas dores de crescimento, prolongadas por alguns anos. Não vamos dizer que remámos contra ventos e marés, mas superámos algumas tempestades sem, contudo, termos perdido o rumo que sempre quisemos e queremos seguir.

Há um ano ainda estávamos em pandemia, mas esta, como no ano anterior, não nos impediu de estarmos com os nossos leitores e assinantes levando-lhes os mais variados assuntos, fazendo sempre jus ao lema “Defensor dos interesses locais”, herdado desde a primeira nascença há mais de um século.

E têm sido, exatamente, “os interesses locais” o nosso “norte”. Não vagueamos pelo longe, preferimos o perto seja junto de empresas, a quem demos e continuamos a dar relevância, seja junto das freguesias, mostrando o que de importante realizam as suas populações, seja junto das escolas, nas quais se inclui a UTAD, mostrando as suas atividades e o sucesso dos seus alunos, seja perto das associações de vária índole, tendo Vila Real como marco geodésico.

Se a cultura é a «alma de um povo» e caracteriza um país, então, nós temos servido o «povo» e o país, porque nas nossas páginas temos dado realce significativo ao teatro – Filandorra, Urze e Peripécia -, à arte, à música, à literatura, divulgando apresentação de livros, indo, neste campo, para lá do concelho de Vila Real. Na Saúde, temos a rubrica “Saúde na Comunidade”. Na Economia temos feito périplos por vários organismos, acompanhando iniciativas empresarias, como por exemplo as que gravitam em torno do Régia Douro Park. Damos destaque aos assuntos religiosos, com regularidade, e, este ano, temos acompanhado as realizações do Centenário da Diocese. A Política é uma das vertentes sempre presente, porque é ela que «gere» o país e o local. Além do acompanhamento, muito próximo, dos sufrágios que se vão sucedendo, desde 1998, mantemos rúbricas regulares com protagonistas políticos locais.

Somos uma pequena equipa, mas estamos onde está a notícia, onde a informação impera. Mas não estávamos se não fossem os nossos colaboradores, os nossos anunciantes, e, principalmente, os nossos leitores, que nos acompanham desde o número 1, datado de 29 de setembro de 1998. Obrigado!

A direção editorial