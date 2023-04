25.ª Edição do “Caminho dos Hospitais” decorre no CHTMAD

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares [APAH], promove no dia 21 de abril, a 25.ª Edição do “Caminho dos Hospitais” que terá lugar no Centro Hospitalar Trás os-Montes e Alto Douro [CHTMAD], no Auditório da Unidade Hospitalar de Vila Real.

Dedicada ao tema “INOVAÇÃO NA INTEGRAÇÃO DE CUIDADOS COMO FORMA DE POTENCIAR A ACESSIBILIDADE NO INTERIOR DO PAÍS”, a sessão terá início às 10h00, com

transmissão em direto para o Canal Youtube da APAH.

O “Caminho dos Hospitais” é uma iniciativa da APAH que teve o seu início em julho de 2016, traduzindo-se numa aposta na proximidade à comunidade hospitalar que visa atenuar situações de periferia através de visitas e reuniões programáticas às instituições do SNS, de forma descentralizada, dando especial enfoque a questões da atualidade. A par da articulação com os Administradores Hospitalares locais, na sua génese está a comunicação, a cooperação e a excelência no contacto com os Conselhos de Administração, inteirando-se da realidade e dos desafios de cada hospital e promovendo a qualidade da gestão hospitalar.

Em paralelo são organizadas conferências/debate temáticas para as quais a APAH convida todos os associados e a comunidade hospitalar e da saúde a participar.

Na 25.ª edição do Caminho dos Hospitais, diversos profissionais de saúde irão abordar e

debater questões relevantes na área da gestão em saúde, bem como apresentar alguns projetos inovadores da responsabilidade do CHTMAD.

GC