25 de Abril assinalado na Escola Diogo Cão com exposição “Libertação da Criatividade”

O grupo de Educação Visual e Tecnológica do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, no âmbito das comemorações do 25 de Abril inaugurou uma exposição “Libertação da Criatividade”, que se encontra no polivalente da escola sede até dia 4 de Maio.

A criação artística é um processo comunicativo que valoriza os conceitos de criatividade e da arte. A expressão artística é entendida como o meio priveligiado para a promoção do desenvolvimento da aprendizagem com base na criatividade, na liberdade de expressão, do sentir e do pensar, no prazer de aprender e de experimentar caminhos diversos e expressivos.

Foi também inaugurada na entrada da escola, a réplica de um mural que se encontra em frente ao Forte de Peniche, no qual a escola a convite do Sindicato dos professores, com a colaboração da professora Júlia Violante Correia e uma turma de alunos do 6º ano que realizaram um painel de azulejos que faz parte desse mural.

Estiveram presentes o Diretor do Agrupamento, Armando Félix, o Coordenador do Sindicato Alexandre Fraguito, o Presidente do Conselho Geral Vitor Lima, o senhor Vereador da Educação Alexandre Favaios, a professora Júlia Violante e mais professores e alunos que abrilhantaram o momento entoando com as suas vozes a “Grândola Vila Morena” de José Afonso.

Agrupamento de Escolas Diogo Cão