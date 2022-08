25ª Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite de regresso a Carrazeda de Ansiães

A Feira’22, a montra de todo o concelho de Carrazeda de Ansiães regressa para a sua 25ª edição depois de dois anos de pandemia com um cartaz arrojado e muitas atividades.

De 26 a 28 de agosto, há música para todos os gostos, mercado de produtos/produtores, jogo de futebol, perícias de tratores e celebrações da cultura e tradições do concelho.

Do programa destacam-se os concertos de Expensive Soul dia 26, Toni Carreira dia 27 e os Quatro e Meia no dia 28, ainda as atuações dos DJs The Fucking Bastards na sexta-feira e Os Meninos do Rio no sábado.

A abertura da feira tem lugar na sexta-feira dia 26 de agosto pelas 18h00 e terá a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. No sábado há as já habituais Perícias de Tratores, Cortejo Etnográfico, onde as associações e coletividades do concelho recriam as tradições e costumes antigos da região, e ainda com as ruas cheias de cor, os Zíngaros fazem soar os tambores numa arruada pela vila.

A fechar o fim de semana, domingo começa com a Missa Solene na Igreja Matriz, durante a tarde há arruadas com: a Associação Filarmónica Vilarinhense, Banda Filarmónica de Alfândega da Fé, Banda Filarmónica de Valpaços e pela Fanfarra Agrupamento nº5 de Ronfe, seguidas da Procissão dos Padroeiros das aldeias. A noite inicia com a atuação do Grupo de Cantares de Carrazeda de Ansiães e termina no Placo Tenda com music after hours.

O Parque das Feiras de Carrazeda é o centro de todas as festividades com cerca de 10974 metros quadrados de área de exposição.

GC CM CA